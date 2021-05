(Di venerdì 7 maggio 2021) News È ufficiale il ritorno di fiamma tra la soubrette e l’attore un anno dopo l’esperienza a Temptation Island Pubblicato su 6 Maggio 2021Delle Piane sono tornati insieme. La notizia era nell’aria già da tempo ma solo ora l’ex valletta di Corrado e Raimondo Vianello ha ufficializzato la sua situazione sentimentale. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha chiarito una volta per tutte, sulle pagine del settimanale Diva e Donna, che la sua storia con l’attore è finalmente ricominciata. La coppia è felice e spensierata ma per il momento non convive.e il fidanzatoDelle Piane preferiscono mantenere degli spazi personali.ha spiegato di aver perdonatodopo quanto successo ...

Advertising

zazoomblog : Antonella Elia ancora fidanzata: “Pietro è l’uomo della mia vita” - #Antonella #ancora #fidanzata: - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL TELEVISIONE ???? 8?ttavi di finale Scegli la più grande SHOWGIRL di tutti i tempi tra… - alfo_lanzieri : Vedendo ciò che accade nella magistratura italiana sto rivalutando il duello Samanta De Grenet - Antonella Elia #Piazzapulita - fragalantereal : #isola che rimarrà nella storia sarà la seconda edizione con la litigata Aida #Yespica Antonella #Elia. L'edizione… - Anna230260 : RT @polichetti103: IL COMMENTO DI ANTONELLA ELIA?? #PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Gossip e TV

... proprio a cavallo tra Cassino e Sant', in territorio santeliano. A vedere le riprese andate in ... dopo i campioni prelevati; la geochimicaForni, che ha ribadito come la presenza di quel ......Longo, professoressa di Data Management & Big Data Management for Decision Making, e Gianluca, professore di Digital Business, hanno incoraggiato un gruppo di studenti a raccogliere ...Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme. La notizia era nell’aria già da tempo ma solo ora l’ex valletta di Corrado e Raimondo Vianello ha ufficializzato la sua situazione sentimental ...Paola Barale torna a Name That Tune e accende l’atmosfera nella puntata andata in onda mercoledì 5 maggio su Tv8. Anche Enrico Papi, bravissimo conduttore dello show, non può fare a meno di sottolinea ...