Scomparso Carlo Vespa | il vocalist dei Banda Beni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’altro lutto per il gruppo sardoche perde il proprio, deceduto a soli 68 anni Stanotte si è spento, ildei. La band sarda che ha portato sull’isola il rock cabaret tra gli anni settanta e ottanta, perde un altro componente. Gia nel gennaio del 2020 il gruppo aveva affrontato il lutto con la perdita del leader della band Mario Biggio. Ihanno raggiunto il loro massimo successo verso al fine degli anni 70, con il brano “Deu”, meglio noto come “Bella Calasetta”. Il loro ultimo brano è uscito il 23 dicembre del 2019. Si tratta di “Grazia a Deu” composto per quanto riguarda la parte musicale da ...

Un altro lutto colpisce lo storico gruppo sardo dei Banda Beni , nella notte è scomparso Carlo Vespa in arte Sebastiano Todde. Lo annuncia su Facebook la stessa band sarda: 'Questa notte ci ha lasciato il nostro Carlo Vespa, amico e compagno di viaggio da tanti anni. Per noi era ...Un'altro lutto per il gruppo sardo Banda Beni che perde il proprio vocalist Carlo Vespa, deceduto a soli 68 anni ...Impegnato in Comune per vent'anni, è stato anche esponente di spicco di molte associazioni territoriali e volto del commercio locale ...