Nick Kamen | morto a 59 anni il cantante e modello Levi' s

(Di mercoledì 5 maggio 2021)il 5 maggio 2021 all'età di 59e protégé di Madonna, era noto per essere stato protagonista di una celebre pubblicità targata's.il 5 maggio 2021 all'età di 59. Notoe protégé di Madonna nel corso degliOttanta,era celebre soprattutto per essere apparso in un mitico spot dei jeans's 501. La notizia della morte diè stata annunciata da Boy George attraverso il suo profilo Instagram. Il frontman dei Culture Club ha dichiarato: "Addio a...

E' morto il modello e cantautore inglese, pupillo di Madonna . Conosciuto per la sua hit Each Time You Break My Heart del 1986,aveva 59 anni. La notizia è stata data dal suo amico Boy George con un messaggio via Instagram. ......momento e l'industria musicale deve essere molto fiera di quello che ha raggiunto." Anche... Abbiamo avuto come ospite anche il nostro caro amico Michael. Michael ha contribuito tanto ai PF ...Nick Kamen è morto il 5 maggio 2021 all'età di 59 anni: cantante, modello e protégé di Madonna, era noto per essere stato protagonista di una celebre pubblicità targata Levi's. Nick Kamen è morto il 5 ...È morto all’età di 59 anni Nick Kamen, cantante modello e pupillo di Madonna tra i personaggi più noti degli Anni Ottanta ...