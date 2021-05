L'Oms cambiò la definizione di caso Covid sulla base di un documento retrodatato? (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - La circolare con la quale il Ministero della Salute cambiò la definizione di caso ‘sospetto' Covid, restringendola solo a chi era tornato dalla Cina, era basata sulle ‘linee guida' dell'Oms datate 21 gennaio 2020 ma che risultano “create”, sulla scorta dei metadata del documento chiesti dall'AGI all'Organizzazione, due giorni dopo, il 23 gennaio 2020. Per il perito informatico il documento è stato creato il 23 gennaio A queste indicazioni dell'Oms, acquisite anche nell'indagine della Procura di Bergamo, si riferisce in una mail dell'aprile 2020 il dirigente del Ministero Francesco Maraglino che spiegava: “Il 21 gennaio l'Oms ha rivisto la definizione di caso, cosa che noi abbiamo recepito nella circolare del 27 gennaio”. “Il ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - La circolare con la quale il Ministero della Salute cambiò ladi‘sospetto', restringendola solo a chi era tornato dalla Cina, era basata sulle ‘linee guida' dell'Oms datate 21 gennaio 2020 ma che risultano “create”,scorta dei metadata delchiesti dall'AGI all'Organizzazione, due giorni dopo, il 23 gennaio 2020. Per il perito informatico ilè stato creato il 23 gennaio A queste indicazioni dell'Oms, acquisite anche nell'indagine della Procura di Bergamo, si riferisce in una mail dell'aprile 2020 il dirigente del Ministero Francesco Maraglino che spiegava: “Il 21 gennaio l'Oms ha rivisto ladi, cosa che noi abbiamo recepito nella circolare del 27 gennaio”. “Il ...

