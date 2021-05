Inter | da Lautaro ad Hakimi tutti pazzi per lo scudetto – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) I giocatori dell’si sono ritrovati questa mattina ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti: gioiatra i nerazzurrri I giocatori dell’sono tornati questa mattina ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in vista del match di sabato pomeriggio contro la Sampdoria. È la prima volta che la squadra si ritrova dopo l’aritmetica vittoria delloe la gioia – come testimoniano le immagini sui social – era tanta. Daadpassando per Lukaku e D’Ambrosio,hanno voluto postare la propria soddisfazione per il titolo conseguito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Calcio News ...