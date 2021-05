Indelebile | il nuovo singolo introspettivo di Fasma

(Di mercoledì 5 maggio 2021)torna a far parlare di se, dopo la partecipazione al 71esimo Festival di Sanremo, grazie al suo. Disponibile da venerdì 7 maggio. Scopriamo qualche cosa di più del cantante e della suobrano. Chi è il cantanteè il nome d’arte scelto da Tiberio Fazioli, giovanissimo cantante romano del 1996. Il giovane precoce è sempre stato attirato dal mondo musicale per questo nel 2016 fonda la sua etichetta musicale chiamata crew WFK, insieme al suo manager Lorenzo Zefferi, al produttore Luigi Zammarano e a Tommy l’Aggiustatutto. L’etichetta ha già all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. Ma Fatma non è solo un produttore musicale, da sempre appassionato di musica e desideroso di esprimere il proprio pensiero ...

SMSNEWSOFFICIAL : FASMA: dopo il FESTIVAL DI SANREMO, torna VENERDÌ 7 MAGGIO con il nuovo singolo “INDELEBILE” - MusicStarStaff : CS_FASMA: dopo il FESTIVAL DI SANREMO, torna VENERDÌ 7 MAGGIO con il nuovo singolo “INDELEBILE”, già disponibile in… - AllMusicItalia : Fasma, dopo il successo di 'Parlami', sta per tornare con un nuovo singolo... Indelebile! - iWebRadio : Fasma: torna dal 7 maggio nelle radio con il nuovo singolo “Indelebile” - MusicTvOfficial : #Fasma, il nuovo singolo è 'Indelebile': 'Uno sfogo su musica' ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Indelebile nuovo

Musica e Tv 2.0

...al marketing e alla promozione del territorio e vuole essere viva testimonianza di un mododi ... Pro Loco Marsala, Nonovento: tutte hanno lasciato un segnodi competenze importanti. ...Se Bonaparte è diventato un'icona pop cosìe perché lo fu già in vita. E il merito fu ... lo cantò come il prode romantico per eccellenza, solitario e padrone del suo destino, uomoper ...Sono diverse le tracce indelebili del passaggio di Carlo V nei territori della valle del Savuto. Dopo il rientro da ...In audizione si sono espressi rappresentanti delle Province interessate e dei Comuni di Avetrana, Erchie, Guagnano, Salice Salentino, Veglie, San Pancrazio ...