Il Segreto, finale sorprendente: Pepa Balmes è viva!’ (Di mercoledì 5 maggio 2021) La soap opera spagnola Il Segreto si avvia alla conclusione ma sono tantissimi i telespettatori curiosi di sapere cosa sia accaduto a Pepa Il SegretoIl mistero sulla morte di Pepa sta per essere svelato. Ormai sono anni che gli appassionati della telenovela spagnola si chiedono che fine abbia fatto l’allevatrice. A dare un indizio chiave sarà nell’ultima puntata de Il Segreto, Dolores. La donna messa in allerta da Mauricio e dal capitano Huertas chiederà aiuto ad Emilia e Alfonso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà. Pepa sarebbe stata nascosta nei sotterranei della villa di Francisca Un mistero quello sulla morte di Pepa Balmes che dura da tanti anni. Gli appassionati de Il Segreto, sicuramente ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) La soap opera spagnola Ilsi avvia alla conclusione ma sono tantissimi i telespettatori curiosi di sapere cosa sia accaduto aIlIl mistero sulla morte dista per essere svelato. Ormai sono anni che gli appassionati della telenovela spagnola si chiedono che fine abbia fatto l’allevatrice. A dare un indizio chiave sarà nell’ultima puntata de Il, Dolores. La donna messa in allerta da Mauricio e dal capitano Huertas chiederà aiuto ad Emilia e Alfonso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà.sarebbe stata nascosta nei sotterranei della villa di Francisca Un mistero quello sulla morte diche dura da tanti anni. Gli appassionati de Il, sicuramente ...

francescapensi2 : @quattroequaran1 Vi svelo un segreto...in finale votano i vostri tanto amati boomers. Per questo non deve arrivare in finale Alessandro. - lovelyanimehd : Madre di ogni segreto film su Tv8 – trama, cast, finale - Italia_Notizie : Chelsea-Real Madrid, Marina Granovskaia, la manager di ferraro è il segreto dei Bleus di Abramovich - Corriere : Granovskaia, la manager di ferro è il segreto del Chelsea che sogna la finale di Champions - infoitsport : Marina Granovskaia, una donna manager il segreto del Chelsea che sogna la finale di Champions -