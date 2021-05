Festa scudetto Inter alla Pinetina | Zhang e Conte saltano e cantano con lo spumante VIDEO

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Continuano i festeggiamenti in casadopo la conquista del 19esimo, presso il centro sportivo dei nerazzurri, il presidente Stevensi è unitosquadra e al tecnico Antonio, che hanno celebrato il tricolore saltando e cantando “Campioni” con in mano una bottiglia di. SportFace.

Adnkronos : #ErmalMeta preso di mira per i commenti sulla festa scudetto dei tifosi Inter al #Duomo - SkySport : Inter, la festa scudetto prosegue ad Appiano: presente anche Zhang #SkySport #SerieA #Inter @Inter #IMScudetto - HuffPostItalia : Virologi contro la festa scudetto dell'Inter: 'Assurdità, ne vedremo gli effetti' - IndomitusVirtus : RT @TarroGiulio: Festa scudetto, Giulio Tarro: 'Quando lo dicevo io ero 'negazionista'. Ora ci arriva anche la 'scienza ufficiale'' https:/… - beatone__ : RT @TuttoMercatoWeb: #Inter, festa scudetto ad Appiano con #Zhang: brindisi e maglie celebrative -

E' qui laInter. Dopo quella di piazza, domenica col pareggio dell'Atalanta che sanciva lo, oggi è stata la volta della squadra. Prima della ripresa degli allenamenti visti i tre giorni concessi ......Gentile è andata in scena una piccoladell' Inter , dove era presente il presidente Steven Zhang . Brindisi e maglie celebrative per i giocatori alla Pinetina dopo la vittoria dello, ...Questo l'appello di Max Bastoni, consigliere leghista al Comune di Milano e alla Regione Lombardia, in vista della festa per il 19esimo scudetto nerazzurro, prima di Inter-Sampdoria di domenica ...Oggi alla Pinetina è andata in scena la festa ufficiale per lo Scudetto conquistato dall’Inter: il presidente Steven Zhang, i dirigenti, i ...