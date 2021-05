Documenti falsi per i clandestini, presa la banda: arrestato anche dipendente del comune di Napoli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Blitz dei carabinieri del Ros di Napoli, 14 ordinanze cautelari. Tutti i soggetti sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso ideologico e materiale. Blitz dei carabinieri Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli, che hanno portato all’odierna misura cautelare sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Blitz dei carabinieri del Ros di, 14 ordinanze cautelari. Tutti i soggetti sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso ideologico e materiale. Blitz dei carabinieri Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di, che hanno portato all’odierna misura cautelare sono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

MediasetTgcom24 : Documenti falsi per immigrati clandestini, blitz a Napoli #napoli - Agenzia_Ansa : Sgominata a Napoli un'associazione a delinquere composta da stranieri e italiani che dietro compenso faceva avere d… - giannisassari08 : RT @MediasetTgcom24: Documenti falsi per immigrati clandestini, blitz a Napoli #napoli - LuigiTironel7 : @nadiarizzo1210 Sugli ebrei che aveva salvato trasportando documenti falsi nel telaio della bici prendendo in giro… - rep_napoli : Immigrazione clandestina, smantellato a Napoli centro di documenti falsi internazionale [aggiornamento delle 09:35] -