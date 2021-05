Coronavirus Lazio: Aumentano decessi e positivi, ma diminuisce il tasso di occupazione ospedaliera (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.816) e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 838 casi positivi (+35), 39 i decessi (+3) e +1.880 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 400. Cala l’incidenza e il numero dei focolai, diminuisce il tasso di occupazione ospedaliera. In una fase in cui l’incidenza è in diminuzione è opportuno rivedere il peso specifico del coefficiente RT.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle ASL Nella Asl Roma 1 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Oggi su oltre 17 mila tamponi nel(+1.816) e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 838 casi(+35), 39 i(+3) e +1.880 i guariti.i casi e i, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 400. Cala l’incidenza e il numero dei focolai,ildi. In una fase in cui l’incidenza è in diminuzione è opportuno rivedere il peso specifico del coefficiente RT.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle ASL Nella Asl Roma 1 ...

