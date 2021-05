Alla scoperta dei luoghi della Bresaola: trekking in Valtellina (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina lancia la campagna “Destinazione Bresaola” con l’intento di promuovere, valorizzare e tutelare la tradizione e la cultura del famoso salume italiano garantito IGP e del territorio circostante. L’iniziativa in questione prevede una guida di dieci percorsi trekking, differenziati in base Alla durata, all’intensità e al livello di difficoltà, tra le regioni alpine della Valtellina e della Valchiavenna, da abbinare anche a percorsi di tipo gastronomico. I turisti saranno, infatti, guidati nell’abbinamento e nell’assaggio di questo salume tipico e molto versatile che si presta a numerose pietanze, presentato con dieci panini diversi. Un’iniziativa interessante che il presidente del ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Consorzio di Tutelalancia la campagna “Destinazione” con l’intento di promuovere, valorizzare e tutelare la tradizione e la cultura del famoso salume italiano garantito IGP e del territorio circostante. L’iniziativa in questione prevede una guida di dieci percorsi, differenziati in basedurata, all’intensità e al livello di difficoltà, tra le regioni alpineValchiavenna, da abbinare anche a percorsi di tipo gastronomico. I turisti saranno, infatti, guidati nell’abbinamento e nell’assaggio di questo salume tipico e molto versatile che si presta a numerose pietanze, presentato con dieci panini diversi. Un’iniziativa interessante che il presidente del ...

