Report replica 3 maggio 2021 | Renzi e il processo Mediaset

AntonioDonatoPa : RT @SimonaFur: Renzi replica al giornalista di report: mi fa molto ridere la sua affermazione sugli amanti che si incontrano all'autogrill.… - dasar : RT @SimonaFur: Renzi replica al giornalista di report: mi fa molto ridere la sua affermazione sugli amanti che si incontrano all'autogrill.… - ariolele : RT @SimonaFur: Renzi replica al giornalista di report: mi fa molto ridere la sua affermazione sugli amanti che si incontrano all'autogrill.… - glibralato : 'REPORT Il 23 dicembre il capo di Iv chiese al premier di cedere la delega. Poi vide Mancini (scandalo Abu Omar) in… - rosarioT1970 : RT @SimonaFur: Renzi replica al giornalista di report: mi fa molto ridere la sua affermazione sugli amanti che si incontrano all'autogrill.… -

Ultime Notizie dalla rete : Report replica

TrevisoToday

Incontro con lo 007 in autogrill? Matteo Renzisu Twitter alle anticipazioni lanciate dasui social sull'inchiesta, in onda questa sera, a firma di Giorgio Mottola e Danilo Procaccianti sul "misterioso incontro, in piena crisi di ...Italia Viva vs"Caso Renzi, fonte pagata 45 mila euro"/ Video"Falso" Sul fronte più importante, ovvero quello dei ristori alle attività commerciali chiuse/limitate dal lockdown, ...Nessuna fattura emessa nei confronti della televisione pubblica e di Report. Così la società accusata da Italia Viva replica alla richiesta di interrogazione parlamentare presentata nei confronti dell ...Poi l’interrogazione parlamentare è confusa perché si parla di Report e poi si dice che la Rai avrebbe pagato una fattura a una società estera” Da RaiNews è arrivata la replica di Sigfrido Ranucci all ...