Renael | al presidente di Asea Mastrocinque una delega di prestigio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta ieri via streaming il Consiglio Direttivo di– Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche – nel corso della quale ildell’Giovanniha ricevuto laper i rapporti con il Ministero dell’Ambiente. Rilevante riconoscimento percomponente anche tra gli Organi dell’Agenzia, in particolare egli curerà i rapporti con le regioni e con il Ministero dell’Ambiente ed altri attori istituzionali di rilevanza nazionale, in un momento in cui la transizione energetica e i fondi del piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) attribuiscono alle Agenzie un ruolo centrale. Prime questioni in agenda sarà sicuramente l’invaso Diga di Campolattaro con tutto il suo potenziale. L’obiettivo principale della ...