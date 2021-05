LIVE Manchester City-PSG 1-0, Champions League in DIRETTA: si va all’intervallo con gli inglesi in vantaggio grazie al gol di Mahrez (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE all’intervallo decide, per il momento, il gol di Mahrez che avvicina il City alla finalissima di Istanbul. 45’+3 FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: Manchester City-PSG 1-0. 45’+3 Navas smanaccia, poi sul controcross Florenzi salva su Ruben Dias. 45’+2 DOPPIA OCCASIONE PER IL City! Affondo sulla destra di Mahrez, con parata di Navas, poi il tiro a giro di Bernardo Silva deviato da Kimpembe: corner per gli inglesi. 45’+1 Il City con una giocata molto determinata in difesa da parte di Zinchenko e la caparbietà offensiva di De Bruyne conquista la palla riaddormentando i ritmi del match. 45? Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo. 44? Nulla di fatto sul ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAdecide, per il momento, il gol diche avvicina ilalla finalissima di Istanbul. 45’+3 FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO:-PSG 1-0. 45’+3 Navas smanaccia, poi sul controcross Florenzi salva su Ruben Dias. 45’+2 DOPPIA OCCASIONE PER IL! Affondo sulla destra di, con parata di Navas, poi il tiro a giro di Bernardo Silva deviato da Kimpembe: corner per gli. 45’+1 Ilcon una giocata molto determinata in difesa da parte di Zinchenko e la caparbietà offensiva di De Bruyne conquista la palla riaddormentando i ritmi del match. 45? Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo. 44? Nulla di fatto sul ...

