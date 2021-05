(Di martedì 4 maggio 2021) 'Mettiti a posto o ti facciamo saltare in aria, cercati un amico', scrivevano i mafiosi all'imprenditore, la cui denuncia ha dato ulteriore spinta all'inchiesta che ha ...

73deva73 : Giuseppe Condorelli, il re dei torroncini che ha denunciato il pizzo chiesto da Cosa Nostra. Vi raccomando ora lasc… - PalermoToday : Giuseppe Condorelli, il re dei torroncini che ha denunciato il pizzo chiesto da Cosa Nostra - Today_it : Giuseppe Condorelli, il re dei torroncini che ha denunciato il pizzo chiesto da Cosa Nostra -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Condorelli

'Mettiti a posto o ti facciamo saltare in aria, cercati un amico', scrivevano i mafiosi all'imprenditore, la cui denuncia ha dato ulteriore spinta all'inchiesta che ha disarticolato alcuni gruppi mafiosi operanti nel ...Tutto è iniziato quando il Cavalieresi era visto recapitare un pacco con una bottiglia incendiaria all'ingresso dell'industria dolciaria. Non era la prima volta,era ...“Mettiti a posto o ti facciamo saltare in aria, cercati un amico”, scrivevano i mafiosi all’imprenditore Giuseppe Condorelli, la cui denuncia ha dato ulteriore spinta all’inchiesta che ha disarticolat ...Dopo aver subito numerose minacce ha deciso di denunciare alle forze dell'ordine 'Conviene farlo' ha detto l'imprenditore ...