Gilles Rocca a Tommaso Zorzi: “Che hai fatto nella vita? Hai solo followers" (Di martedì 4 maggio 2021) Scontro di fuoco tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi all'Isola dei Famosi 2021: il naufrago ha accusato l'opinionista di avere, nella vita, solo followers sui social. Duro scontro tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi all'Isola dei famosi 2021: il naufrago e l'opinionista hanno iniziato a scontrarsi quando Rocca ha accusato l'opinionista di aver fatto solo il Grande Fratello Vip 5 nella vita e di potersi vantare solo dei propri followers. Credevo fosse amore e invece era un calesse: così si può' riassumere il percorso tra Gilles Rocca e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 maggio 2021) Scontro di fuoco traall'Isola dei Famosi 2021: il naufrago ha accusato l'opinionista di avere,sui social. Duro scontro traall'Isola dei famosi 2021: il naufrago e l'opinionista hanno iniziato a scontrarsi quandoha accusato l'opinionista di averil Grande Fratello Vip 5e di potersi vantaredei propri. Credevo fosse amore e invece era un calesse: così si può' riassumere il percorso trae ...

