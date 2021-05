Da maggio tornano le visite nelle Rsa, le linee guida delle Regioni (Di martedì 4 maggio 2021) Il prossimo decreto aperture potrebbe ridare via libera alle visite dei parenti nelle Rsa. Ad annunciarlo sono i due sottosegretari alla sanità Pierpaolo Sileri e Andrea Costa. Per Sileri è arrivato il momento di ripristinare le visite dei parenti perché “oggi nelle Rsa il 94,4% degli ospiti ha ricevuto la prima dose di vaccino e l’80% ha la seconda dose, compreso il personale”, per cui “con ingressi contingentati, una lista a rotazione e tamponi all’ingresso, non vedo perché non dovrebbero riaprire le visite ai parenti”. Il provvedimento potrebbe entrare già in vigore entro la fine di maggio, soprattutto se la curva dei decessi calasse con decisione. L’accesso ai visitatori sarà vincolato al rispetto di alcune regole attualmente in fase di definizione. Per le visite ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Il prossimo decreto aperture potrebbe ridare via libera alledei parentiRsa. Ad annunciarlo sono i due sottosegretari alla sanità Pierpaolo Sileri e Andrea Costa. Per Sileri è arrivato il momento di ripristinare ledei parenti perché “oggiRsa il 94,4% degli ospiti ha ricevuto la prima dose di vaccino e l’80% ha la seconda dose, compreso il personale”, per cui “con ingressi contingentati, una lista a rotazione e tamponi all’ingresso, non vedo perché non dovrebbero riaprire leai parenti”. Il provvedimento potrebbe entrare già in vigore entro la fine di, soprattutto se la curva dei decessi calasse con decisione. L’accesso ai visitatori sarà vincolato al rispetto di alcune regole attualmente in fase di definizione. Per le...

Corriere : Da maggio tornano le visite nelle Rsa. Le regole e tutti i numeri - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Da maggio tornano le visite nelle Rsa, le linee guida delle Regioni - Lavii_inia : RT @farfalleazzurre: Le Farfalle tornano in pedana per la World Cup di Baku insieme a Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese ?? E dom… - HuffPostItalia : Da maggio tornano le visite nelle Rsa, le linee guida delle Regioni - farfalleazzurre : Le Farfalle tornano in pedana per la World Cup di Baku insieme a Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese ?? E… -