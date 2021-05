Playstation annuncia una nuova partnership con Discord: le dichiarazioni di Jim Ryan (Di lunedì 3 maggio 2021) Sony ha appena annunciato di aver investito in Discord, in vista di una partnership che porterà la piattaforma su Playstation Network già dal prossimo anno. Ecco le dichiarazioni di Jim Ryan, CEO di Playstation. "Noi di Playstation siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per consentire ai giocatori di tutto il mondo di connettersi tra loro, formare nuove amicizie e comunità e condividere esperienze divertenti e ricordi duraturi. È con questo spirito che siamo entusiasti di annunciare una nuova partnership con Discord, il servizio di comunicazione reso popolare dai giocatori e usato da più di 140 milioni di persone ogni mese in tutto il mondo. Insieme, i nostri team sono già al ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) Sony ha appenato di aver investito in, in vista di unache porterà la piattaforma suNetwork già dal prossimo anno. Ecco ledi Jim, CEO di. "Noi disiamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per consentire ai giocatori di tutto il mondo di connettersi tra loro, formare nuove amicizie e comunità e condividere esperienze divertenti e ricordi duraturi. È con questo spirito che siamo entusiasti dire unacon, il servizio di comunicazione reso popolare dai giocatori e usato da più di 140 milioni di persone ogni mese in tutto il mondo. Insieme, i nostri team sono già al ...

