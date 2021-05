Pio e Amedeo, Enock Barwuah: “Quello che stanno facendo è molto grave, ne.ro è un termine da abolire" (Di lunedì 3 maggio 2021) Enock Barwuah ha risposto a Pio e Amedeo rispetto all'importanza di saper usare le parole, reputando grave quanto fatto dai due comici venerdì sera su Canale 5. Enock Barwuah risponde a Pio e Amedeo sullo sdoganamento di certe parole ammettendo di essersi sentito ferito dall'intervento del duo comico. Dalle colonne di Fanpage l'ex gieffino ha detto la sua diffusamente rispetto a quanto andato in onda venerdì scorso su Canale 5, proprio quella rete che aveva squalificato Fausto Leali dal Grande Fratello Vip 5 per la "n-word". L'ultima puntata di Felicissima sera si è conclusa sabato sera con il tentativo di sdoganamento di Pio e Amedo di parole come fr..io e ne.ro, perché secondo i due comici pugliesi "la cattiveria non è mai nella lingua, ma nelle intenzioni". … Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 maggio 2021)ha risposto a Pio erispetto all'importanza di saper usare le parole, reputandoquanto fatto dai due comici venerdì sera su Canale 5.risponde a Pio esullo sdoganamento di certe parole ammettendo di essersi sentito ferito dall'intervento del duo comico. Dalle colonne di Fanpage l'ex gieffino ha detto la sua diffusamente rispetto a quanto andato in onda venerdì scorso su Canale 5, proprio quella rete che aveva squalificato Fausto Leali dal Grande Fratello Vip 5 per la "n-word". L'ultima puntata di Felicissima sera si è conclusa sabato sera con il tentativo di sdoganamento di Pio e Amedo di parole come fr..io e ne.ro, perché secondo i due comici pugliesi "la cattiveria non è mai nella lingua, ma nelle intenzioni". …

