Hernani ammonito in Torino Parma | diffidato | salta l’Atalanta

(Di lunedì 3 maggio 2021)è statonel corso della gara contro il: il centrocampista erae quindi dovràre la gara conPiove sul bagnato in casa. Il centrocampista è statonel corso della gara contro il, dopo la metà del secondo tempo e non ci sarà nella prossima gara di campionato.infatti salterà la gara contro. La partita potrebbe davvero valere poco per i ducali perché se dovesse perdere contro il, la squadra di Krause sarebbe matematicamente in B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Loscoindividuo : Ammonito Hernani... #TorinoParma #TorPar #Toro #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : Hernani ammonito

Tensione in campo 78' Fallo di Grassi:75' Cartellino giallo per Cornelius 73' Reca rimane a terra. Cambio nel Parma. Entrano Grassi e Valenti, fuorie Dierckx 69' Parma - Crotone 3 -...... Cuadrado è 1° Cristiano Ronaldo è statonella sfida col Parma: è il quarto cartellino giallo, quindi entra ufficialmente in diffida. Come lui anche(Parma), Kouamé (Fiorentina), ...SECONDO TEMPO 30' Punizione per il Parma, che sale nell'area del Toro. Allontana di testa Bremer. 29' Due cambi nel Parma: dentro Brunetta per Grassi e Busi per Laurini. 28' ...SECONDO TEMPO 26' Gol di Belotti servito da baselli, annullato per fuorigioco però, che è millimetrico. Intanto duro Kucka su Rincon, ammonito. 25' Battuta da ...