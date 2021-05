Caso Denise Pipitone | la Procura di Marsala riapre le indagini

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sul, ladiha riaperto le. La bambina scomparì da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004, ma troppe, ancora oggi, sono le incongruenze e le questioni che non tornano. Leggi anche: Olesya Rostova non è, l’avvocato di Piera Maggio: «Avete fatto lo show, vi saluto» La riapertura delleLe incongruenze suldella piccola di Mazara del Vallo sono tante, troppe, e per questo motivo i Magistrati hanno espresso chiaramente la necessità di riaprire lee valutare la presenza di eventuali errori commessi nell’inchiesta, o peggio ancora, depistaggi. Ilè tornato sotto la luce dei riflettori poche settimane ...

La Procura di Marsala ha deciso di riaprire le indagini sulPipitone, stanno cercando di ... Nessuno sa nulla, nessuno ha visto nulla, la madre di, Piera Maggio non si è mai data per vinta ..."Una nuova inchiesta sulpuò avere un senso se c'è un fatto rilevante, cioè se qualcuno dice una cosa che all'epoca non fu detta, ma se la situazione resta immutata a cosa serve una nuova indagine della Procura? ...«Una nuova inchiesta sul caso Denise può avere un senso se c'è un fatto rilevante, cioè se qualcuno dice una cosa che all'epoca non fu detta, ma se la ...A 17 anni dalla scomparsa della bambina da Mazara del Vallo, i magistrati hanno deciso di investigare ancora. A essere ascoltata come persona informata sui fatti è stata Maria Angioni, l'ex pm di Mars ...