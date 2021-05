1899 | svelato il cast e il teaser trailer della serie

telesimo : #Netflix ha svelato il cast e pubblicato la prima immagine e il primo teaser trailer di 1899, nuova #serietv creata… -

Ultime Notizie dalla rete : 1899 svelato

OptiMagazine

...della serie Netflixsta per iniziare. Come rivelano le maggiori agenzie di stampa, il cast del nuovo progetto televisivo dei creatori di Dark , Jantje Friese e Baran bo Odar, è stato. ...... che in realtà è 'solo' un'enorme villa su tre piani, venne costruito a partire dal, e impegnò ... eccoperchè bisogna vederlo almeno una volta prima di morire.