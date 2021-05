Panzanella toscana con tonno | la buonissima ricetta toscana

Leggi su cityroma

(Di domenica 2 maggio 2021) Laè un piatto conosciuto per semplicità ed inventiva, oggi vi propongo lacon l’aggiunta diconPerché nasce la’ questo piatto toscano nasce per esigenza. Esattamente, l’esigenza di sfamarci e nutrirsi al punta da riuscire ad affrontare le interminabili giornate nei campi, in quei tempi in cui non vi era il benessere che abbiamo oggi e che quando si portava il piatto in tavola, bisognava fare i conti con ciò che si aveva a disposizione, spesso solo del pane e delle verdure prese nei campi. Ecco, questa è la tradizione che oggi abbiamo deciso di arricchire dando un tono in più, aggiungendo dele godendoci, seppur la ...