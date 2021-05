Moto3, Pedro Acosta completa il tris, vince anche il GP di Spagna e scappa in classifica, 2° Fenati, 4°Migno (Di domenica 2 maggio 2021) Signore e signori, alziamoci in piedi e applaudiamo questo astro nascente del Motomondiale. Il suo nome è Pedro Acosta, è solamente classe 2004, ma è già giunto, con pieno merito, al terzo successo consecutivo nel suo primo anno da rookie nella classe più leggera. Lo spagnolo, infatti, ha vinto di forza anche il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2021, dopo aver già messo le mani sulle tappe di Losail 2 e Portimao. Ennesima dimostrazione che stiamo ammirando un diamante ancora grezzo, forse, ma che nei prossimi anni andrà a scrivere pagine importanti del Motomondiale. Sul podio assieme a lui il nostro Romano Fenati e Jeremy Alcoba, grazie ad un finale rocambolesco. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, dominato dal sole e con temperature di 18° per quanto ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Signore e signori, alziamoci in piedi e applaudiamo questo astro nascente del Motomondiale. Il suo nome è, è solamente classe 2004, ma è già giunto, con pieno merito, al terzo successo consecutivo nel suo primo anno da rookie nella classe più leggera. Lo spagnolo, infatti, ha vinto di forzail Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale di2021, dopo aver già messo le mani sulle tappe di Losail 2 e Portimao. Ennesima dimostrazione che stiamo ammirando un diamante ancora grezzo, forse, ma che nei prossimi anni andrà a scrivere pagine importanti del Motomondiale. Sul podio assieme a lui il nostro Romanoe Jeremy Alcoba, grazie ad un finale rocambolesco. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, dominato dal sole e con temperature di 18° per quanto ...

motorboxcom : #Moto3 Nello #SpanishGP vince ancora il sensazionale rookie Pedro #Acosta! In tre si stendono all'ultima curva! Be… - dariophoto69 : Pedro Acosta fa quello che gli pare tutta la gara e vince. E non importa se lo passano in 3/4 o se rischia un highs… - Delio92 : Terza vittoria di fila per #acosta in #moto3, 4 podi su 4 da inizio carriera. Record assoluto per quell'età. Si riv… - forix : Moto3, drivers' championship: Pedro Acosta (95 points), Niccolo Antonelli (44), Andrea Migno (42) - vale46vale : RT @AlessioPiana130: Errore, il primo 2021 4°, poi 3° Inizia l'ultimo giro Ne passa 2 alla Dry Sac Vince Ancora Da rookie Pedro Acosta di u… -