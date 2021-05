Follia Inter e Interisti! 30 mila tifosi assembrati in strade e piazze (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo undici anni l'Inter conquista il suo diciannovesimo scudetto con quattro giornate di anticipo e i tifosi, in barba ad ogni regola anticovid si assembrano in piazze e strade, cantando e urlando cori da curva...A nulla sono serviti gli inviti della società ad essere sobri ed evitare assembramenti. Gli strafottenti tifosi Interisti dimenticando quanto successo poco più di un anno fa durante la partita di champions league dell'Atalanta, quando scoppio il più grande focolaio d'Italia che ci ha portato alle drammatiche immagini di Bergamo, scendono in piazza e festeggiano.Possono le autorità tollerare questo folle atteggiamento? può questo governo tollerare tutto questo?Mesi e mesi a prendersela col governo. Coi medici. Con le regole. Con le chiusure. Con la “dittatura sanitaria”. Con ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo undici anni l'conquista il suo diciannovesimo scudetto con quattro giornate di anticipo e i, in barba ad ogni regola anticovid si assembrano in, cantando e urlando cori da curva...A nulla sono serviti gli inviti della società ad essere sobri ed evitare assembramenti. Gli strafottentiisti dimenticando quanto successo poco più di un anno fa durante la partita di champions league dell'Atalanta, quando scoppio il più grande focolaio d'Italia che ci ha portato alle drammatiche immagini di Bergamo, scendono in piazza e festeggiano.Possono le autorità tollerare questo folle atteggiamento? può questo governo tollerare tutto questo?Mesi e mesi a prendersela col governo. Coi medici. Con le regole. Con le chiusure. Con la “dittatura sanitaria”. Con ...

davide_tripo : RT @Michell90134611: L Inter ha vinto e non mi frega nulla, ma l assembramento in centro pura follia, ci andiamo di mezzo tutti cazzo - MaxDem46 : RT @Michell90134611: L Inter ha vinto e non mi frega nulla, ma l assembramento in centro pura follia, ci andiamo di mezzo tutti cazzo - imvalericcia : Questa non è una folla, questa è una follia. E non lo sarebbe, se prima di tutto ciò fosse concesso alle persone di… - FraLauricella : @newyorker01 Se ogni giorno e ad ogni ora vengono ospitati in #tv #Salvini e #Meloni che dicono che il #coprifuoco… - pol_petta : RT @Michell90134611: L Inter ha vinto e non mi frega nulla, ma l assembramento in centro pura follia, ci andiamo di mezzo tutti cazzo -