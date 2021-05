Returnal non vi fa salvare la partita? Housemarque sta ascoltando i feedback dei giocatori (Di sabato 1 maggio 2021) Gli sviluppatori di Housemarque, responsabili dell'ultima esclusiva PS5, Returnal, hanno voluto rispondere alle preoccupazioni dei giocatori, legate all'assenza di una piccola, ma importante meccanica di gioco: il salvataggio. Returnal, per chi non lo sapesse, è un roguelike: questo significa che il mondo di gioco è generato randomicamente ad ogni partita e ogni sconfitta resetterà il vostro personaggio. Ciò significa che perderete tutti gli oggetti e l'equipaggiamento ottenuto fino a quel momento, eccezion fatta per gli elementi legati alla storia, ogni volta che ricomincerete. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 1 maggio 2021) Gli sviluppatori di, responsabili dell'ultima esclusiva PS5,, hanno voluto rispondere alle preoccupazioni dei, legate all'assenza di una piccola, ma importante meccanica di gioco: il salvataggio., per chi non lo sapesse, è un roguelike: questo significa che il mondo di gioco è generato randomicamente ad ognie ogni sconfitta resetterà il vostro personaggio. Ciò significa che perderete tutti gli oggetti e l'equipaggiamento ottenuto fino a quel momento, eccezion fatta per gli elementi legati alla storia, ogni volta che ricomincerete. Leggi altro...

