Bottas nega la pole n.100 a Hamilton, la Ferrari di Sainz quinta (Di sabato 1 maggio 2021) Si è preso la prima pole della stagione e ha negato quella n.100 a Lewis Hamilton . A rovinare la festa al campione del mondo sul circuito di Portimao ci ha pensato il compagno di squadra Valtteri Bottas... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 maggio 2021) Si è preso la primadella stagione e hato quella n.100 a Lewis. A rovinare la festa al campione del mondo sul circuito di Portimao ci ha pensato il compagno di squadra Valtteri...

SkySportF1 : ? BOTTAS FUCSIAAAA?? Il finlandese nega la 100^ pole a Lewis Hamilton per 7 millesimi ? I track limits cancellano… - AlbaEmilian : RT @SkySportF1: ? BOTTAS FUCSIAAAA?? Il finlandese nega la 100^ pole a Lewis Hamilton per 7 millesimi ? I track limits cancellano il giro… - lucaspartan89 : RT @SkySportF1: ? BOTTAS FUCSIAAAA?? Il finlandese nega la 100^ pole a Lewis Hamilton per 7 millesimi ? I track limits cancellano il giro… - SkySport : RT @SkySportF1: ? BOTTAS FUCSIAAAA?? Il finlandese nega la 100^ pole a Lewis Hamilton per 7 millesimi ? I track limits cancellano il giro… - ImpieriFilippo : RT @SkySportF1: ? BOTTAS FUCSIAAAA?? Il finlandese nega la 100^ pole a Lewis Hamilton per 7 millesimi ? I track limits cancellano il giro… -