Ziliani | “Cambio al comando della Juventus | anche Buffon e la D’amico vanno via”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani Cambio

forzAzzurri

... come lui ha dichiarato: 'Nel 2013 Brachino disse a me e a Paoloche Andrea Agnelli gli ... Isola dei Famosi 2021,radicale: arriva la decisione di Mediaset Pubblicato il 24 - 04 - 2021 ...L'indiscrezione diIl giornalista Paolooffre un'indiscrezione su questa mossa ...dell'Inter sembrano però placare la preoccupazione dei tifosi e non sorprende l'idea di un...Ziliani annuncia il cambio al vertice della Juventus Il giornalista Paolo Ziliani attraverso il suo account ufficiale Twitter, annuncia il cambio al ...Paolo Ziliani ha annunciato chi sarà il nuovo presidente della società bianconera, ma si sofferma anche sull'inquietante caso Suarez.