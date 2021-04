VIDEO Moto2, GP Spagna: gli highlights delle prove libere (Di venerdì 30 aprile 2021) Si chiudono a Jerez de la Frontera le prove libere del Gran Premio di Spagna per quanto riguarda la Moto2 2021. Lo spettacolo non è mancato in due sessioni che hanno dato degli interessanti riscontri in vista delle qualifiche di domani. Il britannico Sam Lowes, scivolato nell’appuntamento in Portogallo di metà aprile, guida la classifica combinata alla vigilia della FP3 di domani mattina, turno che eleggerà i 14 piloti che passeranno direttamente alla Q2. L’alfiere di Marc VDS ha fermato registrato il best lap della giornata in 1.41.515, un crono registrato nell’ultimo giro del pomeriggio. Quarto tempo per il nostro Marco Bezzecchi. Il romagnolo di Sky segue nella combinata il britannico Jake Dixon (Sprinta) e l’australiano Remy Gardner (KTM), leader del Mondiale dopo le prime tre competizioni. Ottimi ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Si chiudono a Jerez de la Frontera ledel Gran Premio diper quanto riguarda la2021. Lo spettacolo non è mancato in due sessioni che hanno dato degli interessanti riscontri in vistaqualifiche di domani. Il britannico Sam Lowes, scivolato nell’appuntamento in Portogallo di metà aprile, guida la classifica combinata alla vigilia della FP3 di domani mattina, turno che eleggerà i 14 piloti che passeranno direttamente alla Q2. L’alfiere di Marc VDS ha fermato registrato il best lap della giornata in 1.41.515, un crono registrato nell’ultimo giro del pomeriggio. Quarto tempo per il nostro Marco Bezzecchi. Il romagnolo di Sky segue nella combinata il britannico Jake Dixon (Sprinta) e l’australiano Remy Gardner (KTM), leader del Mondiale dopo le prime tre competizioni. Ottimi ...

