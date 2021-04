Roma, festa in una villa: sanzionati 40 universitari (Di venerdì 30 aprile 2021) festa privata in una villa a Roma, in barba alle restrizioni anti Covid: 40 studenti universitari sono stati sanzionati dalla polizia. La villa, che si trova in via dei Casali Santovetti, nella zona dell’Aurelia, era stata presa in affitto dagli studenti sorpresi a partecipare alla festa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti. Nel corso del controllo un ragazzo e una ragazza sono scappati sul tetto dello stabile. Il giovane è scivolato da 5 metri ed è stato portato in codice giallo in ospedale mentre la ragazza è stata fatta scendere dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021)privata in una, in barba alle restrizioni anti Covid: 40 studentisono statidalla polizia. La, che si trova in via dei Casali Santovetti, nella zona dell’Aurelia, era stata presa in affitto dagli studenti sorpresi a partecipare alla. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti. Nel corso del controllo un ragazzo e una ragazza sono scappati sul tetto dello stabile. Il giovane è scivolato da 5 metri ed è stato portato in codice giallo in ospedale mentre la ragazza è stata fatta scendere dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

