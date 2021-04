LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini al comando! Presenti Kung e Bissegger (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 A breve si arriverà al traguardo volante di Thierrens. 14.12 Al passaggio sul GPM di Surpierre, transita per primo Matthias Reutimann (Swiss Cycling). 14.09 Pioggia sulla corsa. 14.06 Si forma così la fuga composta da: Stefan Kung (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Sander Armée (Qhubeka ASSOS), Matthias Reutimann (Swiss Cycling), Stefan Bissegger (EF Education Nippo), Charlie Quaterman (Trek-Segafredo) e Johan Jacobs (Movistar). 14.03 Ai piedi della prima salita del giorno di Payerne hanno provato ad evadere in sette. 14.00 Le prime fasi di gara sono state caratterizzate da una grandissima e più che scontata bagarre. 13.58 Anche in questo caso potrebbero essere favorite le ruote veloci del gruppo, ma resistenti in salita. 13.56 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 A breve si arriverà al traguardo volante di Thierrens. 14.12 Al passaggio sul GPM di Surpierre, transita per primo Matthias Reutimann (Swiss Cycling). 14.09 Pia sulla corsa. 14.06 Si forma così la fuga composta da: Stefan(Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Sander Armée (Qhubeka ASSOS), Matthias Reutimann (Swiss Cycling), Stefan(EF Education Nippo), Charlie Quaterman (Trek-Segafredo) e Johan Jacobs (Movistar). 14.03 Ai piedi della prima salita del giorno di Payerne hanno provato ad evadere in. 14.00 Le prime fasi di gara sono state caratterizzate da una grandissima e più che scontata bagarre. 13.58 Anche in questo caso potrebbero essere favorite le ruote veloci del gruppo, ma resistenti in salita. 13.56 ...

