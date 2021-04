L’Inter cambia anche l’inno: è duello tra due cantanti italiani (Di venerdì 30 aprile 2021) Nelle prossime settimane uscirà il nuovo inno ufficiale delL’Inter: ecco i titoli delle canzoni in lizza per sostituire lo storico inno L’Inter cambia, e lo fa anche dal punto di vista musicale. Il rinnovamento totale del club nerazzurro passa anche da queste cose e nelle prossime settimane verrà ufficializzato il nuovo inno. Le alternative in gioco sono al momento due. Da una parte quello che è il favorito, come riporta La Gazzetta dello Sport, ossia Max Pezzali che assieme al produttore Claudio Cecchetto avrebbe preparato una canzone dal titolo “I M Inter” con ovvio riferimento anche al recente nuovo logo e all’idea di appartenenza alla città di Milano. Nelle ultime ore si è fatto avanti sui social anche Povia e il suo “Vero nerazzurro“, duello pare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Nelle prossime settimane uscirà il nuovo inno ufficiale del: ecco i titoli delle canzoni in lizza per sostituire lo storico inno, e lo fadal punto di vista musicale. Il rinnovamento totale del club nerazzurro passada queste cose e nelle prossime settimane verrà ufficializzato il nuovo inno. Le alternative in gioco sono al momento due. Da una parte quello che è il favorito, come riporta La Gazzetta dello Sport, ossia Max Pezzali che assieme al produttore Claudio Cecchetto avrebbe preparato una canzone dal titolo “I M Inter” con ovvio riferimentoal recente nuovo logo e all’idea di appartenenza alla città di Milano. Nelle ultime ore si è fatto avanti sui socialPovia e il suo “Vero nerazzurro“,pare ...

