Advertising

borghi_claudio : Con tutto agio il PNNR è arrivato alle Camere. Le prime quattro pagine sono di acronimi (giuro). Poi mi chiedete p… - Montecitorio : La cronaca della #Liberazione ebbe un ampio spazio sui media italiani e internazionali. Qui il racconto sulle prime… - BrunaGorla : RT @MondoDiVersi: 'L'Antonia. Poesie, lettere e fotografie di Antonia Pozzi' scelte e raccontate da Paolo Cognetti è da oggi nelle librerie… - PaolaPonzetti : E le PRIME PAGINE dei QUOTIDIANI del territorio locale... - Palledicuoio : #rassegnastampa Se c'è almeno una parola come 'tutto' o 'canbia', il titolo si può pubblicare. Le prime pagine s… -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

Forza Parma

Le prevendite per queste8 date in calendario sono già aperte, ma il progetto è pensato per ... nelle carceri, nelle corsie degli ospedali, nelle scuole e università, sulledi quotidiani e ...La diretta potrà essere seguita sulleFacebook Magione cultura e Comunicareleditoria e sul ... "Umbriaperta", oltre 155 le domande di contributo a sostegno delle imprese ricettive nelle...La fine dell'obbligo di smart working per i dipendenti statali, l'andamento delle vaccinazioni, e la liberazione degli arrestati in Francia ...StampaIl parroco dice no a Bellandi: nomine contestate all’Arcidiocesi di Salerno. Don Francesco Rimauro – come titola, in prima pagina, il quotidiano “La Città” – non vuole andare alla parrocchia di ...