Halo Infinite avrà un'integrazione con Discord su PC (Di venerdì 30 aprile 2021) Recentemente gli sviluppatori di Halo Infinite hanno mostrato una serie di immagini riguardanti l'ambientazione del gioco oltre a nuovi dettagli, tra cui il cross-save ed il cross progression tra PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Tuttavia il team ha anche affermato che i giocatori potranno unirsi con gli amici su Xbox Live, Steam e Discord su PC. In questo modo sarà "più conveniente entrare in una partita indipendentemente dalla piattaforma su cui si trovano i vostri amici". Lo sviluppatore ha anche anticipato che i giocatori potranno collegarsi in Halo Infinite su Xbox Live, Steam e Discord, sia nel gioco che tramite inviti fuori gioco. John Junyszek, community manager di 343 Industries, ha colto la palla al balzo affermando che l'integrazione di ...

