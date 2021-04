Diritti tv, ufficiale: Sky trasmetterà Ligue 1 e Bundesliga. I dettagli (Di venerdì 30 aprile 2021) Sky amplia la propria offerta.Dopo la notizia relativa alla Serie B per il triennio 2021/24, l’emittente televisiva ha annunciato oggi in modo ufficiale l’acquisizione dei Diritti di Bundesliga per le stagioni 2021/25 e Ligue 1 per le stagioni 2021/24. Su Sky sarà dunque possibile vedere il massimo campionato tedesco per i prossimi 4 anni, e il massimo campionato francese per i prossimi 3. Sky ha anche acquisito i Diritti di Champions League, Europa League e Conference League per il 2021/24. Resta ancora da capire il futuro della Liga, i cui Diritti, verrano riassegnati per il prossimo triennio.In attesa di novità sulla spinosa questione relativa ai Diritti della Serie A 2021/24, Sky si conferma sempre più punto di riferimento, consolidando la propria offerta ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Sky amplia la propria offerta.Dopo la notizia relativa alla Serie B per il triennio 2021/24, l’emittente televisiva ha annunciato oggi in modol’acquisizione deidiper le stagioni 2021/25 e1 per le stagioni 2021/24. Su Sky sarà dunque possibile vedere il massimo campionato tedesco per i prossimi 4 anni, e il massimo campionato francese per i prossimi 3. Sky ha anche acquisito idi Champions League, Europa League e Conference League per il 2021/24. Resta ancora da capire il futuro della Liga, i cui, verrano riassegnati per il prossimo triennio.In attesa di novità sulla spinosa questione relativa aidella Serie A 2021/24, Sky si conferma sempre più punto di riferimento, consolidando la propria offerta ...

