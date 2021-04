Biden romantico raccoglie un fiore per la moglie | un soffione che nasconde un desiderio o una bugia?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biden romantico

TGCOM

e tenero, Joeregala un fiore alla moglie Jill e conquista il cuore non solo degli americani. Il presidente Usa, che ha celebrato i suoi primi 100 giorni in carica, durante una sosta ...Da Barack Obama a Donald Trump , fino ad arrivare all'attuale Presidente Joe, l'opinione di ... E l'Europa rimarrà la figlia di Agenore, in attesa del suorapitore, non più padrona del ...Romantico e tenero, Joe Biden regala un fiore alla moglie Jill e conquista il cuore non solo degli americani. Il presidente Usa, che ha celebrato i suoi primi 100 giorni in carica, durante una sosta d ...La giovane ambientalista svedese risponde su Twitter al primo ministro britannico che ieri aveva detto che la lotta all'emergenza climatica "non ...