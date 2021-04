Vaccini, linee aumentate del 70% per superare 7mila dosi in due giorni nei centri del Papa Giovanni (Di giovedì 29 aprile 2021) Sfiorata la quota dei 7.000 appuntamenti per le vaccinazioni in 48 ore nei centri gestiti dalla Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ma i numeri in continuo aumento non lasciano dubbi sul fatto che questa soglia sarà superata. Per garantire questo aumento le linee attive per la fase massiva della campagna vaccinale anti Covid-19 nei centri vaccinali alla Fiera, a Zogno e a Sant’Omobono Terme sono state portate a 24, rispetto alle 13 attive per la campagna massiva nei giorni scorsi. Inoltre, in parallelo si corre per completare le seconde dosi per i pazienti estremamente vulnerabili chiamati direttamente dal Papa Giovanni in ulteriori 5 linee vaccinali alla Fiera di Bergamo. È questo il contributo dell’ASST ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Sfiorata la quota dei 7.000 appuntamenti per le vaccinazioni in 48 ore neigestiti dalla AsstXXIII di Bergamo. Ma i numeri in continuo aumento non lasciano dubbi sul fatto che questa soglia sarà superata. Per garantire questo aumento leattive per la fase massiva della campagna vaccinale anti Covid-19 neivaccinali alla Fiera, a Zogno e a Sant’Omobono Terme sono state portate a 24, rispetto alle 13 attive per la campagna massiva neiscorsi. Inoltre, in parallelo si corre per completare le secondeper i pazienti estremamente vulnerabili chiamati direttamente dalin ulteriori 5vaccinali alla Fiera di Bergamo. È questo il contributo dell’ASST ...

Advertising

ungherianews : Si delineano le linee del nuovo 'certificato verde' che verrà promosso in UE. Rimane aperta la questione dei vaccin… - jos_90 : RT @RSInews: Vaccini, raddoppia la produzione a Visp - Lonza e Moderna hanno raggiunto un accordo per creare altre tre linee di produzione… - RSInews : Vaccini, raddoppia la produzione a Visp - Lonza e Moderna hanno raggiunto un accordo per creare altre tre linee di… - enricoparenti2 : RT @ParcodiGiacomo: @enricoparenti2 Ecco spiegata la sorprendente posizione su vaccini con linee cellulari da feti abortiti. - ParcodiGiacomo : @enricoparenti2 Ecco spiegata la sorprendente posizione su vaccini con linee cellulari da feti abortiti. -