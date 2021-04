Stellantis, vaccino in fabbrica: si parte dalla Campania. Oggi a Pomigliano d’Arco via alle adesioni dei lavoratori (Di giovedì 29 aprile 2021) Da Oggi i lavoratori dello stabilimento Stellantis (Ex Fca) di Pomigliano d’Arco, potranno dare la propria adesione alla campagna vaccinale anticovid all’interno della fabbrica automobilistica campana. Lo rendono noto Biagio Trapani e Aniello Guarino, rispettivamente segretario generale e coordinatore del settore automotive della Fim di Napoli, al termine di un comitato d’urgenza svoltosi con i vertici aziendali. La prenotazione, su base volontaria, parte Oggi sul portale riservato ai dipendenti dello stabilimento che potranno aderire entro il 7 maggio. “Un’importante iniziativa – hanno sottolineato i due sindacalisti – in quanto si offre ai lavoratori la possibilità di effettuare il vaccino direttamente in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 aprile 2021) Dadello stabilimento(Ex Fca) di, potranno dare la propria adesione alla campagna vaccinale anticovid all’interno dellaautomobilistica campana. Lo rendono noto Biagio Trapani e Aniello Guarino, rispettivamente segretario generale e coordinatore del settore automotive della Fim di Napoli, al termine di un comitato d’urgenza svoltosi con i vertici aziendali. La prenotazione, su base volontaria,sul portale riservato ai dipendenti dello stabilimento che potranno aderire entro il 7 maggio. “Un’importante iniziativa – hanno sottolineato i due sindacalisti – in quanto si offre aila possibilità di effettuare ildirettamente in ...

