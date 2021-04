“Quello che indaga lo abbiamo messo noi...”. Bufera M5s-Lega sulle parole di Durigon (Di giovedì 29 aprile 2021) “Quello che indaga lo abbiamo messo noi”. Poche sibilline parole sfuggite a Claudio Durigon, sottosegretario all’Economia e plenipotenziario di Matteo Salvini nel Lazio, e intercettate dal sito Fanpage scatenano una resa dei conti tra Lega e Cinquestelle, impegnati in una “disfida sui sottosegretari”. Il riferimento sarebbe a un generale della Guardia di Finanza, nell’ambito della vicenda dei famosi 49 milioni spariti e inseguiti dalla procura di Genova. Oscura verità? Millanteria? Complotto? Pasticcio? Ogni ipotesi è plausibile. Di Maio, Taverna e altri big del Movimento assediano subito Durigon. Tra richieste di dimissioni, prospettive di interrogazioni parlamentari, raccolte firme, invocazioni del ministro Franco in persona. Dal quartier generale ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) “chelonoi”. Poche sibillinesfuggite a Claudio, sottosegretario all’Economia e plenipotenziario di Matteo Salvini nel Lazio, e intercettate dal sito Fanpage scatenano una resa dei conti trae Cinquestelle, impegnati in una “disfida sui sottosegretari”. Il riferimento sarebbe a un generale della Guardia di Finanza, nell’ambito della vicenda dei famosi 49 milioni spariti e inseguiti dalla procura di Genova. Oscura verità? Millanteria? Complotto? Pasticcio? Ogni ipotesi è plausibile. Di Maio, Taverna e altri big del Movimento assediano subito. Tra richieste di dimissioni, prospettive di interrogazioni parlamentari, raccolte firme, invocazioni del ministro Franco in persona. Dal quartier generale ...

