Halo: The Master Chief Collection: più di 10 milioni di giocatori su PC – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) Grandi numeri per la Halo: The Master Chief Collection su PC, che ha superato i 10 milioni di giocatori complessivi.. Microsoft ha svelato che la versione PC della Halo: The Master Chief Collection ha superato i 10 milioni di giocatori, tra versioni Steam, Windows Store e Xbox Game Pass. Insomma, la raccolta che comprende tutti gli Halo, fino al quarto episodio (compreso), si è dimostrata davvero popolare su PC, nonostante sia uscita qualche anno più tardi che su Xbox One. Il dato della Halo: The Master Chief Collection su PC è stato fornito da Shannon Loftis dello studio World’s Edge, … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) Grandi numeri per la: Thesu PC, che ha superato i 10dicomplessivi.. Microsoft ha svelato che la versione PC della: Theha superato i 10di, tra versioni Steam, Windows Store e Xbox Game Pass. Insomma, la raccolta che comprende tutti gli, fino al quarto episodio (compreso), si è dimostrata davvero popolare su PC, nonostante sia uscita qualche anno più tardi che su Xbox One. Il dato della: Thesu PC è stato fornito da Shannon Loftis dello studio World’s Edge, … Notizie ...

Advertising

PlanetR7_ : Halo: The Master Chief Collection: più di 10 milioni di giocatori su PC - Asgard_Hydra : Halo: The Master Chief Collection: più di 10 milioni di giocatori su PC - - halo_scot : RT @InkDisregardit: @DellOlioMario Mario the magnificent! - Stoupwhiff : Era il dicembre del 2019 quando Halo: The Master Chief Collection è sbarcato su Steam, Gamepass e Windows Store. Da… - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #HaloTheMasterChiefCollection su PC ha registrato più di 10 milioni di giocatori. -