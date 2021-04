Caso Grillo | “video dello stupro gira come un trofeo” | la denuncia shock dei genitori della ragazza

(Di giovedì 29 aprile 2021) . La diffusione delè “qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto insieme alle clave”,no ivittimapresunta violenza sessuale avvenuta nell’estate del 2019 in Sardegna e di cui sono accusati Ciro, figlio di Beppe, e altri tre giovani. “Abbiamo appreso che frammenti diintimi vengono condivisi tra amici,se il corpo di nostra figlia fosse un”, laarriva daivittimapresunta violenza sessuale avvenuta nell’estate del 2019 in Sardegna e di cui sono accusati Ciro, figlio di Beppe, e ...

DSantanche : Si fa strada il sospetto che l'indagine sullo stupro di cui è accusato il figlio di Grillo sia rimasta nel cassetto… - RobTallei : Epidemiologi che in TV dibattono del caso del figlio di Grillo. Ok. - ShooterHatesYou : Prevedibilmente a seguito del video di Grillo ci sono giornalieri aggiornamenti sul caso del figlio, che prima non… - ArturoCamion : RT @Ste_Mazzu: I media padronali molleranno il CASO GRILLO solo una volta avuta la matematica certezza di aver disinnescato la coalizione M… - PotereArturaio : RT @Ste_Mazzu: I media padronali molleranno il CASO GRILLO solo una volta avuta la matematica certezza di aver disinnescato la coalizione M… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Grillo

... la vodka, i rapporti con i quattro e le lacrime il mattino dopo ll video diin difesa del ... E avvisano: nessuno pensi che incasseremo senza reagire perché "in ogni, la fiducia nella ...Il Garante della privacy avverte, neldel presunto stupro di gruppo che vede imputati il figlio diinsieme ad altri amici, che la diffusione di frammenti di video relativi costituiscono un illecito. Il Garante per la ...Un'altra giovane. Un'altra ragazza stuprata dal gruppo. Da amici. Durante una festa. Non si spengono le polemiche intorno al caso che ha coinvolto il figlio di Beppe Grillo che altre cronache di viole ...Narrazioni false, scrivono i genitori di Silvia, che stanno «aggiungendo dolore al dolore: il nostro e il suo. D’altro canto, sarebbe fin troppo facile smentirle sulla base di numerosi atti processual ...