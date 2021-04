Biden: "L'America è di nuovo in cammino". Ma su violenza ed equità, va in salita (Di giovedì 29 aprile 2021) Joe Biden porta davanti al Congresso il suo piano di ricostruzione post-Covid da oltre 4 mila miliardi di dollari - “il più grande dalla Seconda guerra mondiale” - e chiede di superare alcuni dogmi complicati da digerire per i rappresentanti del popolo Americano: la riforma della polizia, in scia all’infinita serie di violenze che, passando dal caso George Floyd, popolano le cronache quotidiane, anche ieri con la morte di un giovane ispanico; una stretta sulle armi da fuoco, altro tema che deriva dai fatti di sangue che ogni giorno si susseguono nelle cronache; la riforma dell’immigrazione, con centinaia di migliaia di persone che insistono sulla frontiera sud statunitense; le tasse ai più ricchi. “Ho ereditato un Paese in crisi, ora l’America è di nuovo in cammino”, ha affermato il presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Joeporta davanti al Congresso il suo piano di ricostruzione post-Covid da oltre 4 mila miliardi di dollari - “il più grande dalla Seconda guerra mondiale” - e chiede di superare alcuni dogmi complicati da digerire per i rappresentanti del popolono: la riforma della polizia, in scia all’infinita serie di violenze che, passando dal caso George Floyd, popolano le cronache quotidiane, anche ieri con la morte di un giovane ispanico; una stretta sulle armi da fuoco, altro tema che deriva dai fatti di sangue che ogni giorno si susseguono nelle cronache; la riforma dell’immigrazione, con centinaia di migliaia di persone che insistono sulla frontiera sud statunitense; le tasse ai più ricchi. “Ho ereditato un Paese in crisi, ora l’è diin”, ha affermato il presidente ...

