Bergamo, più giovani con contratto a tempo indeterminato: ma aumentano i Neet (Di giovedì 29 aprile 2021) A Bergamo nella media dell’anno 2020, fatto salvo il maggiore margine di errore statistico a livello provinciale, l’88,5% degli occupati ha un contratto a tempo indeterminato mentre il restante 11,5% ha un contratto a tempo determinato – così risulta dai microdati Istat sulle forze lavoro diffusi da Unioncamere Lombardia. Suddividendo in base alle classi di età, nella fascia tra i 15 e i 34 anni il 74,6% ha un contratto a tempo indeterminato, contro il 69,9% del 2019. Tra i 35 e i 54 anni, invece, gli occupati a tempo indeterminato salgono a 94,3%. Una crescita, seppure lieve, si riscontra anche nella fascia dai 55 anni e oltre (91,3%). Circa il titolo di studio il 44,4% degli occupati ha il diploma di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Anella media dell’anno 2020, fatto salvo il maggiore margine di errore statistico a livello provinciale, l’88,5% degli occupati ha unmentre il restante 11,5% ha undeterminato – così risulta dai microdati Istat sulle forze lavoro diffusi da Unioncamere Lombardia. Suddividendo in base alle classi di età, nella fascia tra i 15 e i 34 anni il 74,6% ha un, contro il 69,9% del 2019. Tra i 35 e i 54 anni, invece, gli occupati asalgono a 94,3%. Una crescita, seppure lieve, si riscontra anche nella fascia dai 55 anni e oltre (91,3%). Circa il titolo di studio il 44,4% degli occupati ha il diploma di ...

Advertising

VincenzaSMF : @MolinariRik @RaiPortaaPorta Non ha senso, nulla ha più senso ,una catastrofe tutta Italiana ,Bergamo, piano pande… - ancoranna : RT @metaanto: Guardate e fate girare a più non posso. La truffa sui camion di Bergamo con le centinaia di morti @matteosalvinimi @MolinariR… - CNA_Bergamo : ?? Sei un addetto all’utilizzo dei carrelli elevatori e hai bisogno di aggiornarti? ???? Partecipa al Corso addetto al… - metaanto : RT @metaanto: Guardate e fate girare a più non posso. La truffa sui camion di Bergamo con le centinaia di morti @matteosalvinimi @MolinariR… - corrierebergamo : Vaccini a Bergamo e provincia, 16 mila dosi al giorno. Il dg dell’Ats Massimo Giupponi: «Se reggiamo, riceveremo pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo più Atalantamania: Hateboer - Gosens - Maehle, il giro d'ali sul mercato ...': Hateboer è rimasto a Bergamo, la Dea esce a testa alta da un doppio confronto col Real, seconda ... Insomma, le dichiarazioni di Hateboer hanno spinto la Dea a fare ancora di più , mentre adesso tocca ...

Cinque cammini facili in Lombardia per passeggiate e trekking La più semplice da raggiungere è la vetta del cosiddetto Corno Orientale che si trova a 1.232 metri ... in piena Valle Imagna , in provincia di Bergamo. Parte dal paese e arriva fino al punto ...

Lockdown: alimentazione più sana ma non tra i giovani Yahoo Notizie ...': Hateboer è rimasto a, la Dea esce a testa alta da un doppio confronto col Real, seconda ... Insomma, le dichiarazioni di Hateboer hanno spinto la Dea a fare ancora di, mentre adesso tocca ...Lasemplice da raggiungere è la vetta del cosiddetto Corno Orientale che si trova a 1.232 metri ... in piena Valle Imagna , in provincia di. Parte dal paese e arriva fino al punto ...