Aprilia in MotoGP fino al 2026: c'è l'accordo con Dorna (Di giovedì 29 aprile 2021) Anche Aprilia, punta tecnologica del gruppo Piaggio, resterà in MotoGP fino al 2026. Siglato l'accordo con Dorna Sports (la società spagnola che gestisce Motomondiale e Superbike) per le prossime ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 aprile 2021) Anche, punta tecnologica del gruppo Piaggio, resterà inal. Siglato l'conSports (la società spagnola che gestisce Motomondiale e Superbike) per le prossime ...

Advertising

SkySportMotoGP : Aprilia, accordo siglato con Dorna: in MotoGP fino al 2026. Dal 2022 sarà team factory #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Aprilia, accordo siglato con Dorna: in MotoGP fino al 2026. Dal 2022 sarà team factory #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori h… - sportli26181512 : Aprilia, accordo siglato con Dorna: in MotoGP fino al 2026. Dal 2022 sarà team factory: Accordo quinquennale per la… - TimofeevWww : RT @SkySportMotoGP: Aprilia, accordo siglato con Dorna: in MotoGP fino al 2026. Dal 2022 sarà team factory #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori h… - Gazzetta_it : @ApriliaOfficial #ApriliaAllStars 2021: dalla #MotoGP alle #2502t, le leggende di #Noale a #Misano. Il racconto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia MotoGP Aprilia in MotoGP fino al 2026: c'è l'accordo con Dorna Anche Aprilia, punta tecnologica del gruppo Piaggio, resterà in MotoGP fino al 2026. Siglato l'accordo con Dorna Sports (la società spagnola che gestisce Motomondiale e Superbike) per le prossime cinque ...

Aprilia, accordo siglato con Dorna: in MotoGP fino al 2026. Dal 2022 sarà team factory ...noto gestisce il FIM Road Racing World Championship Grand Prix - un accordo quinquennale per la partecipazione con Aprilia Official Factory Team al campionato del mondo MotoGP fino al 2026 . Aprilia ...

MotoGP, Aprilia RS-GP21: Aero-pack evoluto, prossimo step al motore Corse di Moto MotoGp, Aprilia in pista con una squadra ufficiale sino al 2026 Aprilia sempre più protagonista del Motomondiale e sicuramente in pista sino al 2026. Aprilia Racing , marca del gruppo Piaggio, questa mattina a Jerez de la Frontera hdove domenica si correrà il Moto ...

Aprilia, c'è l'annuncio: MotoGp fino al 2026 Aprilia Racing ha annunciato la firma dell’accordo con Dorna Sports per la partecipazione al campionato del mondo MotoGP fino al 2026. Per le prossime cinque stagioni Aprilia Racing sarà tra i protago ...

Anche, punta tecnologica del gruppo Piaggio, resterà infino al 2026. Siglato l'accordo con Dorna Sports (la società spagnola che gestisce Motomondiale e Superbike) per le prossime cinque ......noto gestisce il FIM Road Racing World Championship Grand Prix - un accordo quinquennale per la partecipazione conOfficial Factory Team al campionato del mondofino al 2026 ....Aprilia sempre più protagonista del Motomondiale e sicuramente in pista sino al 2026. Aprilia Racing , marca del gruppo Piaggio, questa mattina a Jerez de la Frontera hdove domenica si correrà il Moto ...Aprilia Racing ha annunciato la firma dell’accordo con Dorna Sports per la partecipazione al campionato del mondo MotoGP fino al 2026. Per le prossime cinque stagioni Aprilia Racing sarà tra i protago ...