Andrea, Magic vincitore di giornata: 'La mia morosa pensava fosse un fake…' (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo hanno vinto due amici in società il 31esimo turno della Zalando Magic Cup, il gioco a premi di Gazzetta. Ad iscrivere la squadra Andrea Bettoni di Pisogne ('un bel paese sul Lago d'Iseo'), a fare la formazione, ormai da tre anni, è Danilo Bitonti, originario della Calabria, ma a Pisogne da ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo hanno vinto due amici in società il 31esimo turno della ZalandoCup, il gioco a premi di Gazzetta. Ad iscrivere la squadraBettoni di Pisogne ('un bel paese sul Lago d'Iseo'), a fare la formazione, ormai da tre anni, è Danilo Bitonti, originario della Calabria, ma a Pisogne da ...

Marco Sansiviero nominato presidente della Fenailp Alberghi della provincia di Salerno ... Andrea Mansi " Hotel Miramalfi di Amalfi, Suita Carrano " Hotel Bonadies di Ravello, Enrico Scarlato " Hotel Cetus, Lella Sironi " Hotel Piccolo Sant'Andrea di Praiano, Antonio Marino " Hotel Magic ...

Sul Monte Colodri ad Arco un'Opera Buffa per Alessandro Beber e Matteo Pavana Sulla parete est del Monte Colodri ad Arco (Valle del Sarca) Alessandro Beber e Matteo Pavana hanno aperto e liberato la via d'arrampicata Opera Buffa (270m, 7c+ (7a obbl.). Il report di Beber.

Marco Sansiviero eletto presidente di Fenailp Alberghi provincia di Salerno di Redazione Marco Sansiviero, titolare del Best Western Hotel La Conchiglia di Palinuro, è il presidente della Fenailp Alberghi della Provincia di Salerno. Sono state rinnovate le cariche della Feder ...

