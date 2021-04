Trucillo, il caffè made in Salerno debutta negli Usa: prima tappa i bar e i ristoranti di New York (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parte dalla New York Greater Area la campagna negli Stati Uniti del caffè italiano firmato Trucillo: prodotto scelto da Ammirati Coffee, il principale distributore di caffè dell’area metropolitana di New York, che da quasi 60 anni fornisce bar, ristoranti e hotel, tra cui i locali più prestigiosi, frequentati abitualmente dallo star system. Tra questi figurano luoghi diventati iconici della City, come Ferrara Café a Little Italy, lo storico ristorante Ballato’s e Ribalta. Ammirati diventa dunque l’importatore e distributore ufficiale di Trucillo negli Stati di New York, New Jersey e Connecticut. “Una pietra miliare – si legge in una nota – per l’azienda salernitana, che, già forte nel vicino Canada, mette a segno il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parte dalla NewGreater Area la campagnaStati Uniti delitaliano firmato: prodotto scelto da Ammirati Coffee, il principale distributore didell’area metropolitana di New, che da quasi 60 anni fornisce bar,e hotel, tra cui i locali più prestigiosi, frequentati abitualmente dallo star system. Tra questi figurano luoghi diventati iconici della City, come Ferrara Café a Little Italy, lo storico ristorante Ballato’s e Ribalta. Ammirati diventa dunque l’importatore e distributore ufficiale diStati di New, New Jersey e Connecticut. “Una pietra miliare – si legge in una nota – per l’azienda salernitana, che, già forte nel vicino Canada, mette a segno il ...

