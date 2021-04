Recovery | Mattarella | ' Camere commercio svolgono ruolo rilevante'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) "L'Assemblea dei Presidenti delledisi tiene in una stagione cruciale, che sta impegnando tutte le forze del Paese per assicurare, attraverso la campagna di vaccinazione, la ...

Le Camere di commercio sapranno certamente essere parte di questa progettualità a sostegno del Paese in un passaggio altamente impegnativo", conclude. 28 aprile 2021Le Camere di commercio sapranno certamente essere parte di questa progettualita' a sostegno del Paese in un passaggio altamente impegnativo", aggiunge. com - Ale 28 - 04 - 21 10:42:23 (...Monito del presidente della Repubblica: per quest`opera di ricostruzione è necessario uno sforzo corale delle istituzioni e delle forze economiche e sociali ...“L’Assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio si tiene in una stagione cruciale, che sta impegnando tutte le forze del Paese per assicurare, attraverso la campagna di vaccinazione, la protezio ...