Ospedale Santobono | il direttore generale Conenna | Neuropsichiatria infantile | presto dieci posti letto

dieci posti letto di Neuropsichiatria infantile saranno attivati dall'azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli. Lo ha reso noto il direttore generale della stessa azienda, Rodolfo Conenna, nel corso dell'audizione sul tema "Minori a rischio: lo stato dell'arte in Campania", che si è tenuta in consiglio regionale e che è stata promossa dalla VI Commissione (Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica e Politiche Sociali). Conenna ha messo in evidenza le problematiche relative ai disagi psichiatrici minorili, aggravati soprattutto in questo periodo di pandemia.

