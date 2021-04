(Di mercoledì 28 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Moriero: 'Inter, è uno scudetto speciale. Darmian da applausi': Moriero: 'Inter, è uno scudetto speciale. Darmian d… - Gazzetta_it : Moriero: 'Inter, è uno scudetto speciale. Darmian da applausi' -

Ultime Notizie dalla rete : Moriero Inter

La Gazzetta dello Sport

Sarà lo scudetto di tutti, non solo dei big e degli uomini che solitamente vanno in copertina. Forse per questo Francesco, uno degli eroi nella notte di Parigi nel 1998, quando l'vinse la Coppa Uefa contro la Lazio, inizia da loro: dai cosiddetti gregari. "Faccio un applauso a Darmian: vi ricordate ciò che ...Napoli: "Gattuso e Conte molto simili, sarà una gran bella partita. Gli azzurri dovranno attaccare"Il Romario del Salento ha parlato ai microfoni di Tmw. L’idea SuperLega e le sorti di Lecce e Palermo, squadre a cui è legato, sono stati gli argomenti più caldi. NO ALLA SUPERLEGA. “La UEFA dovrebbe ...Francesco Moriero, ex Napoli, è intervenuto a TMW, ecco le sue parole: “Il Napoli deve vincere a tutti i costi per rimanere agganciato alla corsa Champions, sono due squadre con allenatori caratterial ...