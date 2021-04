L’apertura dei quotidiani francesi: “Psg-City, notte di stelle” e “Non serve cambiare formula” (Di mercoledì 28 aprile 2021) I quotidiani francesi si concentrano sulla partita di questa sera tra Psg e Manchester City per la seconda andata della semifinale di Champions League. L’Equipe titola “Soltanto per i vostri occhi“, si preannuncia spettacolo infatti al Parco dei Principi. Sullo stesso avviso Le Parisien: “notte di stelle” con un riferimento alla Super Lega, “Non serve cambiare formula per vedere le grandi squadre contro”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Isi concentrano sulla partita di questa sera tra Psg e Manchesterper la seconda andata della semifinale di Champions League. L’Equipe titola “Soltanto per i vostri occhi“, si preannuncia spettacolo infatti al Parco dei Principi. Sullo stesso avviso Le Parisien: “di” con un riferimento alla Super Lega, “Nonper vedere le grandi squadre contro”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

